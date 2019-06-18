ألمانيا / ضبط 670 كلغ من الهروين في ولاية براندنبورج

وكالات- ضبطت سلطات الجمارك في ولاية براندنبورج الألمانية كمية قياسية من الهروين يبلغ وزنها نحو 670 كغ.

وقد تكون هذه أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها في عملية واحدة بألمانيا منذ عقود.

وأعلنت السلطات اليوم، الثلاثاء 18 جوان 2019، أنه من المقرر أن يعلن الادعاء العام في مدينة فرانكفورت وسلطات الجمارك في برلين-براندنبورج المزيد من التفاصيل عن الواقعة في وقت لاحق اليوم.

Advertisements

وحسب تقرير لصحيفة "برلينر بوست" الألمانية، تم العثور على المخدرات في شاحنة خلال ضبطية ليلة الحادي والثلاثين من ماي والأول من جوان الماضي بالقرب من الحدود الألمانية-البولندية.

وكانت أكبر ضبطية هروين عثرت عليها السلطات في ألمانيا عام 2014 بولاية شمال الراين-ويستفاليا. وكان يبلغ وزنها 330 كيلوجراما بقيمة سوقية تقدر بنحو 50 مليون يورو.