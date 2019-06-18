ميركل تصاب بارتعاش خلال استقبالها للرئيس الأوكراني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتعش جسد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أثناء لقائها الرئيس الأوكراني الجديد فلوديمير زيلينسكي، في حفل رسمي. وتعرضت ميركل لهذه الوعكة أثناء انتظار بدء عرض عسكري أمام مقر المستشارية في برلين حيث بلغت درجات الحرارة 30 مئوية. وقامت بتغيير وضع يديها عدة مرات للسيطرة على نفسها خلال عزف النشيدين الوطنيين الألماني والأوكراني. وأكدت بعد ساعة بابتسامة عريضة أنها تشعر بتحسن قائلة "لقد شربت ثلاثة أكواب ماء على الأقل وهذا ما كان ينقصني". Advertisements وقال الرئيس الأوركاني مازحا "كانت تقف إلى جانبي في أمان تام". وتحتفل ميركل التي ستنسحب من الحياة السياسية في نهاية ولايتها عام 2021 على أبعد تقدير، الشهر المقبل بعيد ميلادها الـ65.

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