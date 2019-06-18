الداخلية تعلن القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 135 حبة في نينوى

واضاف انه "ضبط بحوزة الأول ٩٠ حبة والثاني ٤٥ حبة من نوع صفر واحد المخدرة"، مشيرا الى انه "تم إتخاذ الإجرآءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٢٨ \ أولاً من قانون المخدرات العراقي".
يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.
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