السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس «إنه أجرى محادثة هاتفية جيدة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينج». وأضاف ترمب في تغريدة «سوف نحظى باجتماع موسع الأسبوع المقبل خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، وأوضح أن فريقي الدولتين سوف يبدآن المباحثات قبل اجتماعنا».



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كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: أجريت محادثة جيدة مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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