الجيش الباكستاني يدين مقتل ناشط محلي وينفي تورط أجهزة الأمن

أدان الجيش الباكستاني مقتل ناشط شهير معروف بانتقاده للحكومة في البلاد، موضحًا أن قوات الأمن ليست مسؤولة عن مقتله.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور

قوله إن هناك من أراد أن يورط أجهزة الدولة في مقتل الناشط الشهير محمد بلال خان من خلال الدعاية الإعلامية.



وكان الناشط خان قد لقى

مصرعه طعنًا حتى الموت يوم الاثنين الماضي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، فيما تحاول الشرطة الوصول إلى الجاني الحقيقي من خلال تتبع مكالمة هاتفية حاول الجناة من خلالها استدراج الناشط لقتله.



يُشار إلى أن خان كان معروفًا بعلاقاته الوثيقة مع الجماعات الإسلامية المتشددة.