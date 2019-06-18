أدان الجيش الباكستاني مقتل ناشط شهير معروف بانتقاده للحكومة في البلاد، موضحًا أن قوات الأمن ليست مسؤولة عن مقتله.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفورقوله إن هناك من أراد أن يورط أجهزة الدولة في مقتل الناشط الشهير محمد بلال خان من خلال الدعاية الإعلامية.
وكان الناشط خان قد لقى
يُشار إلى أن خان كان معروفًا بعلاقاته الوثيقة مع الجماعات الإسلامية المتشددة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الباكستاني يدين مقتل ناشط محلي وينفي تورط أجهزة الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.