توفي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط اليوم (الاثنين) أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية تخابر، كما أعلن التلفزيون المصري.

وطلب مرسي الكلمة من القاضي، وقد سمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها. ونُقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.