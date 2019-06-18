الان تتابع 5 دول يمكن أن تستضيف كأس العالم بعد فضائح “مونديال قطر” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى ملف استضافة قطر لكأس العالم 2022 سيئ السمعة ضربة أخرى اليوم الثلاثاء، بإعلان اعتقال ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق وخضوعه للاستجواب أمام الشرطة الفرنسية بشأن منح الاستضافة إلى قطر.

وفقا لتقرير أعدته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن هناك 5 دول يمكن أن تستضيف كأس العالم بدلا من قطر إذا اتخذ الفيفا قرارا بذلك بعد المطالبات بتجريد الدوحة من استضافة كأس العالم الذي حصلت عليه عبر الرشوة

1. إنجلترا

لم تستضف إنجلترا كأس العالم منذ عام 1966، وفازت بالبطولة مرة واحدة.

ولدى إنجلترا الملاعب والبنى التحتية المثالية لاستضافة مثل هذا الحدث، ناهيك عن مجموعة جديدة من اللاعبين الشباب الذين تذوقوا نجاح البطولة في بطولات الناشئين.

وتفتخر إنجلترا الآن بعدد من اللاعبين الأصغر سنًا، وبحلول الوقت الذي سينطلق فيه كأس العالم، سيكون اللاعبون الدوليون المتمرسون هم الأفضل.

أهم ثلاثة ملاعب

استاد ويمبلي ، أولد ترافورد ، استاد توتنهام هوتسبر.

2. الولايات المتحدة الأميركية

استضافت الولايات المتحدة كأس العالم 1994 وتأهلت إلى دور الـ 16 قبل أن تغادرها على يد البرازيل الفائزة.

وازدادت شعبية اللعبة في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، مع استقدام لاعبين دوليين مثل ديفيد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش إلى الدوري.

واستضافة كأس العالم الثانية قد تدفع كرة القدم في الولايات المتحدة إلى مستوى آخر.

أهم ثلاثة ملاعب

ملعب مرسيدس بنز ، استاد ميتشيغان ، استاد بيفر

3. إسبانيا

استضافت إسبانيا آخر بطولة لكأس العالم عام 1982 ووصلت إلى الجولة الثانية.

Advertisements

ومنذ ذلك الحين ، استمرت إسبانيا في السيطرة على الساحة الدولية من عام 2008 إلى عام 2012.

وفازت بثلاث بطولات متتالية، لكنها عاشت وقتًا عصيبًا العام الماضي، عندما خرجت على يد روسيا المضيفة من دور الستة عشر.

أهم ثلاثة ملاعب

كامب نو ، سانتياغو برنابيو ، واندا متروبوليتانو.

4. الأرجنتين

لم تستضف الأرجنتين كأس العالم منذ فوزها بها عام 1978، بقيادة ماريو كيمبس، لكنها فازت بها للمرة الثانية عام 1986.

ويمكن رؤية شغف كرة القدم في الأرجنتين عبر أكبر ناديين وهما بوكا جونيورز وريفر بلايت.

وعندما تضرب حمى كأس العالم مجددا الأرجنتين، سينتج عن ذلك مشهد رياضي رائع.

أهم ثلاثة ملاعب

أنطونيو الخامس ليبرتي، الرئيس خوان دومينغو بيرون ، استاد ماريو ألبرتو كيمبس.

5. هولندا

هولندا لم تستضف كأس العالم أبدا، لكن تفاخرت ببعض من أفضل اللاعبين في اللعبة بما في ذلك يوهان كرويف وماركو فان باستن.

وبعد بضع سنوات من التوقف، يبدو أن الطاحونة الهولندية التي وصلت رياحها لنهائيات أمم أوروبا عام 2016 ونهائي كأس العالم 2010، قد تزيح الستار عن فريق حديدي جديد بقيادة رونالد كومان.

وتملك هولندا عناصر شابة وواعدة تؤهلها بالفوز بكأس العالم المقبل، وإذا تم ذلك على الأراضي الهولندية، فستكون لحطة فارقة في تاريخ الدولة الضاربة بعمق في تاريخ كرة القدم.

أهم ثلاثة ملاعب

يوهان كرويف أرينا ، دي كويب ، فيليبس ستاديون.