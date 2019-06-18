الان تتابع ترامب يرشح مارك إسبر وزيرا للدفاع بالوكالة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات قال الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب أن وزير الدفاع المكلف باتريك شاناهان قد اعتذر عن تولي منصب وزير الدفاع. و أكد ترامب أنه رشح مارك إسبر وزيرا للدفاع بالوكالة .

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