بومبيو: الجنود في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه ليس من مصلحة إيران الاستمرار في سياستها الحالية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حزيران 18، 2019: نريد إفهام إيران أننا عازمون على منعها من أنشطتها الخبيثة في المنطقة.

وتابع الوزير الأمريكي: نحن موجودون في المنطقة لردع أي اعتداء من إيران ولحماية المصالح الأميركية.

وأردف: لدينا أدلة قوية على تورط إيران باعتداءات ناقلات النفط في الخليج.

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وأكد بومبيو أن لجميع الدول مصلحة في حماية الملاحة البحرية وإمدادات النفط.

وقال إن الجنود في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيران.

وأوضح: أميركا تبادلت عددا من الرسائل مع إيران ونريد ردع العدوان وليس الحرب.