أهالي الجولان يتظاهرون ويعلنون الإضراب

تظاهر سكان القرى الدرزية الأربع (مجدل شمس، بقعاتا، مسعدة وعين قنيا) في هضبة الجولان ضد مشروع لتركيب مراوح عملاقة لتوليد الكهرباء في أراضيهم الزراعية، كما أعلنوا عن إضراب تحذيري السبت المقبل يشمل كافة المرافق العامة، واعتبر المتظاهرون أن للمشروع عواقب وخيمة على البيئة والصحة والزراعة".
كذلك هددت المرجعيات الدينية في الجولان، بفرض "الحرمان الديني والاجتماعي" على كل من يتعاون مع الشركة المنفذة ومن يقومون بتأجير أراضيهم لإقامة المشروع.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الأحد الماضي قد أطلق اسم "مستوطنة ترامب" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة "تكريمًا" للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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