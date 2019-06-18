أهالي الجولان يتظاهرون ويعلنون الإضراب

تظاهر سكان القرى الدرزية الأربع (مجدل شمس، ​بقعاتا​، مسعدة وعين قنيا) في هضبة ​الجولان​ ضد مشروع لتركيب مراوح عملاقة لتوليد ​الكهرباء​ في أراضيهم الزراعية، كما أعلنوا عن ​إضراب​ تحذيري السبت المقبل يشمل كافة المرافق العامة، واعتبر المتظاهرون أن للمشروع عواقب وخيمة على ​البيئة​ و​الصحة​ والزراعة".

كذلك هددت المرجعيات الدينية في الجولان، بفرض "الحرمان الديني والاجتماعي" على كل من يتعاون مع الشركة المنفذة ومن يقومون بتأجير أراضيهم لإقامة المشروع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يوم الأحد الماضي قد أطلق اسم "مستوطنة ترامب" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة "تكريمًا" للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.