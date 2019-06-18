أفادت وكالة "رويترز" بأن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ رفض ما توصل إليه خبراء من أن ​الرياض​ تستخدم أطفالاً للقتال في ​اليمن​، ومنع إدراجها على قائمة الدول التي تستعمل ​الأطفال​ جنودًا في الحرب".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يرفض إدراج الرياض على قائمة الدول التي تستعمل الأطفال جنودا في الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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