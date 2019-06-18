شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: أردوغان والإخوان الإرهابية يرسمون سيناريوهات وهمية حول موت مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد الجمل الأمين العام لحزب الاتحاد رفض الحزب لأكاذيب النظام التركي ورئيسه الذي ينتمي رسميا لتنظيم الاخوان "اردوغان" وذلك فيما نشره من افتراءات حول وفاة محمد مرسي والتي لا يوجد لها أثر إلا فى مخيلته وجماعته التي دأبت دوما على بث سمومها داخل المجتمع المصري والإقليمي والدولى.

وشدد الأمين العام للحزب بالإسكندرية فى بيان له اليوم، أن مصر تحترم حقوق الانسان ولا يُحكم علي اي متهم الا بعد محاكمة عادلة وأن ترتيب القدر في وفاة مرسي أمام محاميه وزملائه وبعد حديثه لمدة 20 دقيقة تدحض كل الأكاذيب التي يروجها "اردوغان" وجماعته.

وأوضح الجمل، أن هذا الأسلوب المعروف والذي حفظه الشعب المصري عبر السنوات السابقة من اختلاق الاخوان سيناريوهات وهمية للعب علي مشاعر البسطاء من مؤيديهم معروف جدا، ولأن اضلاع صانعي الأوهام الكاذبة معروفين ايضا بكل وضوح "اردوغان" في تركيا وقطر وأداتها الجزيرة ومنظمات دولية مخترقة من التنظيم الدولى.