شكرا لقرائتكم خبر عن "إفريقية النواب": تصريحات أردوغان عن وفاة محمد مرسى هزلية وتهدف للشو الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، تصريحات رجب طيب أردوغان، الرئيس التركى، حول وفاة محمد مرسي العياط أثناء محاكمته بتهمة التخابر مساء أمس.

وأشار رضوان فى بيان له اليوم، الى أن التصرفات والمسرحيات الهزلية التى يقوم بها أردوغان ما هى إلا من أجل الشو الإعلامى الذى اعتاد عليه.

وأكد رضوان أن لجنة الشئون الافريقية ترفض الانتقاد الخارجى لنظامها القضائى والتدخل فى شؤونها مرفوض ويثير حفيظة واستياء جميع أبناء الشعب المصرى وطوائفه وبجميع فئاته.

وأضاف رضوان: "قد بات واضحا لنا أن الموقف "غير الودي" للرئيس التركى ضد مصر جاء من طرف واحد، بعد تسخير وسائل الإعلام لحملة دعائية منظمة ضد مصر وقيادتها.