شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة للبرلمان: 7 تحديات تواجه منظومة القمامة والمخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحكومة، فى خطتها المقدمة لمجلس النواب بشأن التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والقمامة والمخلفات، عن 7 تحديات تواجه المنظومة حاليا يجب التغلب عليها، وتأتى هذه التحديات كالتالى: أولا .. مؤسسيا: - ضعف النظم المؤسسية والإدارية وعمليات الرصد والمراقبة. - قصور فى الإمكانيات وتجهيزها وسوء تشغيلها وصيانتها. - تزايد دور القطاع غير الرسمى مقارنة بالقطاع الرسمى. ثانيا.. فنيا: - نقص القدرات الفنية المطلوبة فى مختلف المستويات. Advertisements - ضعف كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات وعدم كفاية عناصر البنية التحتية لعمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن. ‌ ثالثا.. تشريعيا: ثالثا.. تشريعيا: ‌ تعدد التشريعات المنظمة وضعف آليات الإلزام وتدنى مستويات الالتزام. ‌ رابعا.. ثقافيا: رابعا.. ثقافيا: ‌ - انخفاض الوعى البيئى لدى المواطنين فى التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة. ‌

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