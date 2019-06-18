روسيا تعرب عن قلقها بشأن زيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها تجاه الخطط الأمريكية الخاصة بزيادة قواتها في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر الصدام في المنطقة.
قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية، إن قرار واشنطن بإرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط يعد استفزازًا عسكريًا، مطالبة الولايات المتحدة بالتخلي عن خطتها إذا أرادت تجنب الحرب مع إيران.
كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)
نقلت قناة "الحرة" الفضائية عن وزير الدفاع بالإنابة، باتريك شاناهان، قوله - في بيان - إنه "استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية سمحت لنحو 1000 جندي إضافي لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية في الشرق الأوسط".
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