الصين تعلق وارداتها من أحد الشركات الكندية

وذكرت وكالة أنباء شينخوا يوم الثلاثاء أن سلطات الجمارك في مدينة نانجينغ بشرق الصين عثرت على آثار للراكتوبامين، وهو مادة مضافة للأعلاف محظورة في العديد من البلدان، في منتجات لحم الخنزير من شركة فريجو رويال.

وأضافت شينخوا، أن الصين ستعلق الواردات من فريجو رويال، وستتوقف أيضا عن قبول الشهادات الصحية الصادرة عن المسؤول البيطري بالشركة.