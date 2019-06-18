وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الأجهزة الأمنية قطعت الطرق المؤدية إلى ساحة الحرية وسط بغداد".
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع الطرق المؤدية الى ساحة الحرية وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.