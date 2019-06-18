رفض ابتزاز طهران وهروب أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الثلاثاء الثامن عشر من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز "العين الإخبارية" رد واشنطن على طهران بتحذير الخارجية الأمريكية: لن نقبل «الابتزاز النووي» من إيران، إضافة إلى مشروع قطري إسرائيلي جديد يتجاوز السلطة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بانتخابات إسطنبول المعادة، تطالعون: مرشح حزب أردوغان في المناظرة.. كذب تفضحه لغة الجسد، إضافة إلى (هروب قبل الهزيمة.. أردوغان يغيب عن حملة مرشحه).

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كما تقرأون أيضا: مجلس الأمن يدين قصف الحوثيين لمطار أبها: تهديد للسلم والأمن الدوليين، واشنطن تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على التهديدات الإيرانية، ومصدر قضائي يكشف لـ«العين الإخبارية «تفاصيل وفاة المعزول محمد مرسي».

أما في الاقتصاد فتطالعون: رجال أعمال أمريكيون يعتزمون الاحتجاج على تشديد الرسوم الجمركية، وأقدم شركات السيارات في إيران تدخل نفق الإفلاس.

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

هذه العناوين وأكثر يمكنكم مطالعتها في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بالضغط هنا.