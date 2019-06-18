المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان تابعت ملف موقوف لإصابته بغرغرينا

تتابع المحامي العام الأستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية نازك الخطيب ملف الموقوف حسان.ح بشقه الطبي حيث من المقرر أن يخضع ل​عملية جراحية​ في رجله تجنبا لبترها اثر إصابته ب"غرغرينا" ناتجة عن إلتقاط فيروس.

وكانت الخطيب قامت بمراسلة آمر فصيلة زغرتا حيث تم توقيف المتهم لفتح محضر تمهيدا لإجراء المقتضى ونقل الموقوف الى المستشفى للمعالجة، فأحيل المحضر الى ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ التي وافقت على حجز نفقة إجراء العملية في ​مستشفى طرابلس الحكومي​.

يشار الى أن الموقوف يحاكم بتهمة الإتجار ب​المخدرات​ مع إثنين آخرين أمام هيئة ​محكمة الجنايات​ في ​بعبدا​ برئاسة القاضي محمد بدران وعضوية المستشارين شادي قردوحي ونضال الشاعر، وقد سرّعت الهيئة موعد جلسة لفظ الحكم في القضية الى 27 حزيران الجاري نظرا لوضع الموقوف الصحي.