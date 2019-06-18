تفاصيل لقاء على عبد العال وقيادة هامة بالبرلمان الصينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له مديرة لجنة شنجهاى لمجلس نواب الشعب الصيني، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلمانى، واستكمالا لجهود الدبلوماسية البرلمانية. ‌ ويستعرض ”الخليج 365” تفاصيل اللقاء على النحو التالى : ‌ 1. تقدم الدكتور على عبد العال بالشكر للجانب الصيني على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد البرلماني المصري منذ وصولهم لمدينة شنجهاى. 2. أشاد الدكتور على عبدالعال ، بالزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الصينية، والذى تمثل كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة أحد أبرز مؤشراته. Advertisements 3. اعتبر أن البلدين لديهما رؤية مشتركة إزاء القضايا الدولية والإقليمية، خاصة المتعلقة بدعم الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة الإرهاب. 4. أكد عبد العال أن العلاقات المصرية الصينية في شقها الاقتصادي تشهد طفرات تتناسب مع حجم البلدين ووزنهما النسبي إقليمياً ودولياً. 5. أعربت مديرة لجنة شنجهاى لمجلس نواب الشعب الصيني، عن سعادتها الغامرة باستقبال الوفد البرلماني رفيع المستوى، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية في كافة المجالات. 6. استعرضت مديرة لجنة شنغهاى لمجلس نواب الشعب الصيني التجربة الاقتصادية لمدينة شنجهاى، خاصة في مجال تنظيم المعارض الدولية التى تشارك فيها مصر باستمرار. ‌ ‌ ‌

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