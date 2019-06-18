القبض على ضابط شرطة مطلوب للقضاء في البصرة

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن " معلومات وردت من مصادرنا الخاصة الى شعبة مكافحة اجرام قضاء الزبير تفيد بوجود ضابط شرطة مطلوب وفق المادة ٣٠٧ من قانون العقوبات العراقي"، مبينة أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية وبعد متابعة حثيثة تم تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهم (ع ص ج) و تم تسليمه الى جهة الطلب بموجب وصل استلام أصولي لغرض أتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".



واوضحت أن العملية نفذت "حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء حسين عبدالهادي محبوبه، وبأشراف ومتابعة من قبل مدير الشؤون الداخلية في البصرة العميد بشير حسن اسكندر".

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