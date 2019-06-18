شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عادل بدوى، إن ملف مياه الشرب والصرف الصحى، من الملفات الهامة التى تشغل قطاع عريض من المجتمع المصرى، مطالبا باعتبار الملف مشروع قومى للانتهاء من المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية منذ سنوات طويلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى متوقفة منذ سنوات طويلة للعديد من الأسباب سواء تقاعس من الشركات المنفذة او الاعتمادات المالية أو بعض الأسباب ونتيجة ذلك معاناة المواطنين فى الحصول على كوب مياه نظيف او الحرمان من الحصول على الخدمة المطلوبة فى القطاع.

وطالب النائب بحصر شامل لكافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية وأسباب التوقف ونسبة الانتهاء من الأعمال ومن ثم وضع جدول للانتهاء منها وفقا لما هو متاح من اعتمادات مالية وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من القائم.

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