الشرطة الأمريكية تقتل شخصا أطلق الرصاص على محكمة بتكساس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص عقب قيامه بإطلاقه الرصاص على مبنى محكمة فيدرالية في دالاس بولاية تكساس من دون أن يتسبب بإصابات.



وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية شاباً أبيض قالت إنه يدعى براين كلايد وهو يطلق النار من رشاش على مدخل مبنى المحكمة من الرصيف، قبل أن ترد الشرطة على طلقاته بمثلها.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا ما بين 10 و15 طلقة خلال بضع دقائق.

كما قالت الشرطة إنها قامت بعملية "تفجير تحت السيطرة" في سيارة المهاجم التي ركنها بالقرب من مكان إطلاق النار.

Advertisements

وأشارت الشرطة الفيدرالية التي باشرت التحقيق في الهجوم إلى أن دافع الهجوم لا يزال مجهولا.

والمبنى المستهدف هو مقر لمحاكم محلية عديدة ولجهاز أمني وفيه أيضا مكتب المدعي العام لمنطقة شمال تكساس.

وبحسب الصحافة المحلية فإن المهاجم خدم لمدة عامين في سلاح البر بين عامي 2015 و2017 وقد تخرج في جامعة بـ"كوربوس كريستي" جنوب الولاية.

