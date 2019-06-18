عضو بالكونجرس: إيران ستجني ثمار إرهابها قريبا

أكد مايكل ماكول، عضو الكونجرس الأمريكي، أن النظام الإيراني سيجني ثمار عملياته الإرهابية في المنطقة قريبا.

وقال ماكول، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "بلوم برج الإخبارية"، إن "النظام الإيراني سيجني نتائج عملياته الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وسوف يتعين عليه المجيء إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف أن واشنطن ملتزمة بحماية حلفائها في المنطقة، كاشفًا أن هناك المزيد من القوات الأمريكية في الطريق للخليج العربي.

وأكد ماكول أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفي الأيدي ضد إيران، مشيرا إلى أن واشنطن لديها أدلة على استهداف طهران لناقلات النفط.

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وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني انخفض بنسبة ٤٠%، وأن ٨٠% من الشعب الإيراني لا يريدون نظام الخميني الكاذب.

وكان النائب في الكونجرس الأمريكي آدم كينزينجر، قد طالب الأسبوع الماضي بشن ضربات عسكرية ضد إيران؛ ردًا على الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان، مؤكداً أن طهران "بلد ضعيف، لأن الدول القوية لا تعلق الألغام بالسفن البريئة".





وقال النائب الجمهوري عن ولاية إلينوي إنه: "لو كنت في منصب الرئيس ترامب لأمرت بتوجيه ضربات عسكرية ضد إيران رداً على هجمات الألغام التي استهدفت ناقلتين نفطيتين في خليج عمان، الأسبوع الماضي، لكنه استدرك أن ترامب لم يكن مخطئاً في إرجاء هذا الإجراء".

وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، الثلاثاء، أن واشنطن وافقت على نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط في ظل استمرار التهديدات الإيرانية.