أول مرشح رئاسي أمريكي شاذ جنسياً يحلم بعائلة مع زوجه في البيت الأبيض

رضا علي
أعلن بيت بوتيجيج، أحد المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه يمكن أن يؤسس عائلة مع زوجه، تشاستن غليزمان، في البيت الأبيض، إذا فاز في انتخابات عام 2020.
واضاف أول مرشح مثلي علنا للبيت الأبيض “أعتقد أنها لن تكون المرة الأولى التي يرزق فيها زوجان رئاسيان بأبناء. لكن بالتأكيد هذه مسألة علي مناقشتها مع تشاستن قبل أن أطيل الحديث على التلفزيون”.
واحتفل بيت بوتيجيج وزوجه الذي يعمل مدرسا في معهد، بذكرى مرور عام على زواجهما.
وقال إنه يريد أطفالا، لكن السباق إلى الرئاسة دفعه إلى تعليق هذا المشروع.
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