الأخبار: اقتراح قانون المخطط التوجيهي لتنظيم الموارد الأرضية سيعلن عنه قريباً

علمت صحيفة "الأخبار" أن "اقتراح قانون المخطط التوجيهي لتنظيم استثمار الموارد الأرضية واستدامة استخدام الأراضي المتدهورة بيئياً في ​لبنان​ من خلال إعادة تحديد المخطط الوطني للمقالع والكسارات، سيعلن عنه قريباً، علماً أنه يتضمن دعوة إلى فتح باب الاستيراد، وكسر ​المحاصصة​ المناطقية والطائفية، على أن تكون منطقة ​السلسلة الشرقية​ مكاناً نموذجياً للمقالع".

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