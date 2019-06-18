قيومجيان: لو اعتمدت الموازنة على خطوات اصلاحية كان يمكننا تجنب فرض الضرائب

أكد وزيرالشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ أن "​التعيينات​ يجب ان تكون وفق آلية معينة ولن نقبل اقصاء أيا كان عن التعيينات ونحن مع إفساح المجال أما الطاقات ​الجديدة​ وأكبر شريحة من الناس وليس بالضروي أي يكون حزبي من سيتعين أن محسوب على تيار او حزب معين ويجب أن تكون وفق آلية معية اعتمدناها في ​تلفزيون لبنان​ حيث تجرى التوظيف وفق الكفاءة".

وفي حديث تلفزيوني، أضاف قيومجيان "فلتتقدم الأحزاب بأفضل ما لديها وهذا يشرفنا كقوات لبنانية ويمكن ان يكون هناك مستقلين كفوئين لا يمكن اقصاؤهم"، داعياً إلى "اتباع آلية معينة تتبع معايير الكفاءة يساهم فيها ​مجلس الخدمة المدنية​ ووزارة التنمية الادارية وهي آلية سبق واستخدمناها في إدارة مجلس تلفزيون لبنان".

وعن ​الموازنة​، اعتبر قيومجيان أنه "كان بالامكان اختصار الوقت لإقرار الموازنة لكن الآليات الدستورية تعرقل في بعض الاحيان"، مشيراً إلى أن "اهم شيء في الموازنة هو الإصلاح وتحفظنا على بعض البنود و​النقاش​ مطلوب داخل ​مجلس النواب​ ولكن بشكل عام الخطوات الإصلاحية لو اعتمدت لكنا تجنبا فرض الضرائب على الناس وعلينا اخذ إجراءات وتطبيقها".

ولفت إلى أن "موضوع مراقبة المعابر وضبط التهريب لتأمين الإيرادات ومراقبة ​الجمارك​ والحاويات إضافة للتوظيفات العشوائية المخالفة للقانون وتوقيف تهريب الضريبي"، مؤكداً "اننا لن نعيق إقرار الموازنة لكننا نتمنى ان يكون هناك قطع حساب".