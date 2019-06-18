النيابة المصرية تتوجه رفقة فريق طبي لمعاينة جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بعد وفاته

توجه فريق من النيابة العامة المصرية برفقة فريق طبي لمعاينة جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط، الذي توفي بعد إصابته بإغماء.
وكان التلفزيون المصري قد أعلن، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر".ومن المقرر يخرج النائب العام المصري ببيان بعد قليل حول وفاة الرئيس المصري الأسبق، لتحديد سبب وظروف الوفاة.
وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك.
ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.
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