عاجل-الجيش الأميركي ينشر صورا جديدة لتورط إيران في استهداف الناقلة اليابانية

نشر الجيش الأميريكي صورا جديدة توثق عناصر إيرانية تقوم بإزالة لغم متفجر من الناقلة اليابانية المستهدفة قبل أيام في بحر عمان. وحثت وزارة الخارجية الأميركية، العالم، اليوم، بعدم الرضوع لابتزاز إيران النووي، وذللك بعد أن هددت إيران بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم بعد 10 أيام.



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