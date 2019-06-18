الفلاسي لـ "الاتحاد": نسعى لنقل تجربة الإمارات في تشريعات الاستثمار للدول العربية

سمر إبراهيم (القاهرة)

أكد خالد علي بن زايد الفلاسي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني الاتحادي، أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال تعديل التشريعات الحاكمة لقوانين الاستثمار، ومن ثم تسعى لنقل خبراتها إلى الدول العربية للاستفادة من التجربة، وأشار إلى أن مشروع القانون الاسترشادي في مجال الاستثمار، عقب إقراره، سيكون بمثابة قاعدة للدول العربية للبناء عليه، لاسيما أن هناك تفاوتاً بين اقتصاديات الدول العربية، ولا بد من توافر إرادة سياسية، ونظرة مستقبلية ووضع خطة لسد تلك الفجوة.

وأضاف الفلاسي لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في جلسات البرلمان العربي، أن تحقيق الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة في الدول العربية يؤثر بنسبة مئة بالمئة على الاقتصاد الوطني لكل دولة، مشيراً إلى أن البيروقراطية والروتين الوظيفي والفساد في بعض الدول يعرقل مسارات الاستثمار الصحيحة، وتحقيق طفرة اقتصادية جدية.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، المشارك في أعمال اجتماعات ولجان البرلمان العربي في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كل من: خالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وعائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن، وقال النقبي لـ «الاتحاد»: إن الإمارات تسعى للتأكيد على أن المواطن له الحق في السكن والتعليم والصحة، وبدون توفير تلك الحقوق لا يجوز التحدث عن حقوق الإنسان، ونسعى من خلال البرلمان العربي بتواصلنا مع البرلمانات الوطنية العمل على ضرورة وصول الحقوق إلى شعوبنا العربية.

وقالت بن سمنوه لـ«الاتحاد»: إنه تم عرض تجربة الإمارات في مجال القراءة، ومناقشة إطلاق موقع إلكتروني للقراءة، ونقل خبراتنا للبرلمانات العربية المهتمة بذلك، ونسعى لتحقيق إطلاق موقع إلكتروني يضم كُتّاباً من كل الدول العربية، وكُتباً في شتى المجالات من مختلف الدول، حتى نشجع الإنسان في كل مراحله العمرية على القراءة، وقالت إنه ستتم مناقشة مقترح دولة الإمارات في مشروع دعم مجالات الفضاء، لاسيما أن الدولة تهتم بهذا المجال ولدينا خبرة فيه، ومن ثم سيتم تكليف أحد الأعضاء بدراسة تجربة الإمارات لنقلها إلى الدول العربية.

وحول الموضوعات التي ستتم مناقشتها، قال الفلاسي: إنه سيتم مناقشة قانون «الأمن الغذائي» في الوطن العربي، ليكون قاعدة عربية، مع توفر الثروات الطبيعية والبشرية، مسيراً كذلك إلى أن مشروع التجارة العربية الحرة طموح للغاية، وحال تنفيذه سيخدم جميع الدول، ولكن هناك العديد من العقبات التي تواجهه، أبرزها أن بعض الاقتصادات لا يسمح لها بتنفيذ تلك الخطوة، وتعديل قوانين الاستثمار، وبعض الدول الأخرى تواجه شبح الإرهاب الذي يعرقل تنفيذ جزء كبير منه.