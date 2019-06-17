مدرب إنتر ميلان يستهدف ضم مدافع تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، يستهدف التعاقد مع مدافع تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، اليوم الاثنين، إن كونتي يرى أن المدافع الإنجليزي، غاري كاهيل، يملك خبرات كبيرة، ستقوي الخط الخلفي للنيراتزوري.

وينتهي تعاقد كاهيل مع تشيلسي بنهاية الشهر الجاري، ما يتيح الفرصة لإنتر ميلان لضمه في صفقة مجانية.

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ولعب كاهيل 290 مباراة طوال مسيرته مع البلوز، سجل فيها 25 هدفًا.

كما ساعد تشيلسي على الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولقبين للبريمييرليغ، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، والدوري الأوروبي.

وتولى كونتي القيادة الفنية لإنتر ميلان هذا الشهر، خلفًا للمدرب السابق، لوتشيانو سباليتي.