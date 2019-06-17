ريال مدريد يسابق الزمن لإتمام صفقة بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني يسعى لإتمام التعاقد مع النجم الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي بأسرع وقت ممكن.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط للتوقيع مع بوغبا، قبل الأول من تموز/يوليو المقبل، موعد عودة الشياطين الحُمر للتدريبات، استعدادًا للموسم الجديد.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يدرك أن التعاقد مع بوغبا لن يكون سهلًا على الإطلاق، نظرًا للتكلفة المالية الكبيرة للصفقة، بجانب تمسك مانشستر يونايتد باللاعب، لافتة إلى أن النادي الملكي منح نفسه مهلة حتى نهاية الشهر الجاري من أجل إتمام الصفقة.

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وتشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد لا يريد التفاوض بشأن بيع بوغبا، رغم تصريحات الأخير برغبته في خوض تجربة جديدة، في محاولة لإجباره على بيعه.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع بوغبا، قبل خوضه فترة الإعداد للموسم الجديد مع اليونايتد التي تنطلق في الأول من الشهر القادم، حتى يحصل اللاعب الفرنسي على أسبوع راحة آخر، حيث ستنطلق تدريبات الملكي في الثامن من تموز/يوليو المقبل.

وقد تدفع رغبة ريال مدريد في التعاقد مع بوغبا، إضافة إلى إلحاح اللاعب نفسه، إدارة مانشستر يونايتد للموافقة على بيعه، لكن بشرط الحصول على 150 مليون يورو نظير ذلك.