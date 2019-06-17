محمد منير ومارسيل خليفة ومحمد عساف في مهرجان جرش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، عن تفاصيل دورته الجديدة التي تنطلق شهر تموز/ يوليو القادم، وتتضمن حفلات لبعض من كبار النجوم من بينهم المصري محمد منير الذي يعود للمشاركة بعد غياب نحو 17 عاما.

وأفاد مدير المهرجان، أيمن سماوي، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، أن مجموعة كبيرة من الفنانين ستشارك في جرش 2019، من بينهم التونسية صوفيا صادق والفلسطيني محمد عساف، والأردنية ديانا كرزون واللبناني مارسيل خليفة والمصري محمد منير.

أما بالنسبة للفرق الموسيقية، ستشارك فرقة نادي الجيل من الأردن، وفرقة شيوخ سلاطين الطرب من سورية، وفرقة أوبرا الإسكندرية من مصر، إضافة إلى فرق شعبية وفلكلورية من دول عربية.

ومن المقرر أن تقام الدورة الرابعة والثلاثون من مهرجان جرش للثقافة والفنون، في الفترة من 18 إلى 28 تموز/ يوليو.

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وتأسس المهرجان في العام 1983 بمدينة جرش الأثرية، في شمال غربي الأردن، وتستقطب أنشطته وحفلاته عشرات الآلاف من الزوار كل عام.

وبالإضافة إلى الحفلات الغنائية والموسيقية، يتضمن برنامج المهرجان أمسيات شعرية ولقاءات فكرية وأدبية ومعارض للأشغال اليدوية، والحرف التقليدية، إضافة إلى عروض السينما وأنشطة للأطفال.

وأضاف سماوي "هناك نحو 140 فعالية في جرش 2019 بمشاركة نحو 1500 من المسرحيين والموسيقيين والفنانين والمنتجين والشعراء والأدباء".

وتابع أن "جديد المهرجان هذا العام أننا سنعمل على جميع مسارح جرش، لن نقتصر على المسرح الجنوبي أو الشمالي، عندنا الصوت والضوء والساحة الرئيسية وشارع الأعمدة".