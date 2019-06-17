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انتحار أحد منتسبي مركز شرطة سد الموصل خلال تمتعه باجازته

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "أحد منتسبي مركز شرطة سد الموصل اقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه من مسدسه قرب مجمع الرسالة على ضفاف نهر دجلة أثناء تمتعه بإجازته الدورية".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي"، مشيرا الى انه "كان يعاني من أزمة نفسية".


يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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