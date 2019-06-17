أتراك يقتلون سائحا روسيا في اسطنبول

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية مقتل سائح روسي قيل إنه يدعى خازياسولاف 51 عاما، وأصيب آخر 56 عاما في مشاجرة مع أتراك بمنطقة الفاتح في اسطنبول.

وأفادت تقارير تركية أنه تم نقل السائحين إلى المستشفى، اليوم الاثنين، والمصاب في حالة حرجة، بعد المشاجرة مع أتراك.

وظهر السائح الروسي في جزء من الفيديو ملقى على الأرض غارقا في دمائه، بعد أن حضرت عناصر الشرطة التركية إلى مكان الحادث.