الحدث: سقوط صواريخ على معسكر التاجي الذي تتواجد فيه قوات أميركية شمال بغداد

أفادت قناة "الحدث" بأن "صواريخا سقطت على معسكر التاجي الذي تتواجد فيه قوات أميركية شمال ​بغداد​"، مشيرةً إلى أن "المعسكر ميتعرض منذ الأمس لهجمات بالصواريخ".

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