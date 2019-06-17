اشار وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ ردا علىوزير المال ​علي حسن خليل​في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لم يتردد في سحب تغريدته السابقة لان الهدف البناء على المشتركات والابتعاد عن السجالات والتعاون لدعم انتاجنا الوطني وانجاز الموازنة باسرع وقت ممكن".

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كانت هذه تفاصيل خبر بطيش ردا على خليل: هدفنا البناء على المشتركات والابتعاد عن السجالات والتعاون لدعم انتاجنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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