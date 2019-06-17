شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح للنواب طبيعة مشاركة القطاع الخاص فى منظومة القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحكومة فى خطتها الخاصة بالتطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والنظافة وإدارة المخلفات بأنواعها، والتى قدمتها لمجلس النواب، عن طبيعة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى المنظومة خلال الوضع الراهن. حيث أوضحت ، أن الوحدات المحلية تقوم بالجمع فى 11 محافظة، وأن القطاع الخاص يشارك فى عملية جمع القمامة من خلال (متعهدين وشركات) فى 13 محافظة. Advertisements وأشارت إلى أن المجتمع المدنى يشارك فى عملية الجمع فى عدد 10 محافظات، وأن القطاع الخاص يشارك فى إنشاء وإدارة مصانع التدوير فى عدد 17 محافظة. وذكرت الحكومة فى خطتها المعروضة على البرلمان، أن عدد شركات القطاع الخاصة المشاركة فى المنظومة الحالية بالمحافظات، يصل إلى 15 شركة، تقوم بعمليات جمع ونقل القمامة وبالنظافة، وإدارة مصانع تدوير القمامة، والقيام بعملية التدوير للمخلفات، وتأهيل مصانع التدوير. ‌

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