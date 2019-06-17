شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يهاجم قناة العربى القطرى بعد إساءتها للخلفاء الراشدين: تدعو للتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر حزب الوفد ما صدر عن الباحث أحمد صبحى منصور، من تطاول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتهم بأوصاف لا تليق بهم كالنفاق، واتهامهم بالجاسوسية لصالح أعداء النبى .

وأضاف البيان، أن ما صدر عن الباحث المصرى أفكار شاذه تمت إذاعتها على إحدى القنوات القطرية وتعد نوعا أخر من التطرف، وهدفها إثارة الفتن كما هو معهود من القنوات القطرية .

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وقال الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمى للحزب، إن الشعب المصرى يتميز بالتدين الوسطي الذى يجل ويحترم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفض التطرف والمغالاة في أى اتجاه.

وشدد "الهضيبي" أن ما صدر من الباحث أحمد صبحي منصور يستلزم الرد الحازم من الأزهر الشريف لإبطال أكاذيبه وإجهاض محاولته تطويع آيات القرآن الكريم على هوي منه حيث استدل علي سبه الخلفاء الراشدين بآية من كتاب الله في نص حديثة للقناة القرية، قائلا : السياسة ما دخلت في شىء إلا أفسدته، يعنى شوف خلى بالك، الجماعة إلي هم مردوا على النفاق، ربنا قال ’وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ دول إلي هم تولوا الخلافة.."

واختتم نائب رئيس الحزب، قائلا:" إن ما حدث من تطاول علي خلفاء وصحابة رسول الله والتدليس عليهم واستخدام آيات الله فى غير مواضعها وتحريف وتطويع آيات القرآن حسب أهواء الباحث أمر مرفوض ونوع من التطرف يجب التصدى له قبل أن تتفاقم نتائجه".