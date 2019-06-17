السعودية تشارك في لو بورچية بباريس القطاع الأكبر عالميا للطيران والفضاء

زار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي وقائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو اليوم جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية المشارك في معرض باريس الدولي للطيران والفضاء في نسخته الـ 53 ، والمقام في معرض لو بورجيه بالعاصمةالفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 23 يونيو الجاري، والذي يعد الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم في قطاع الطيران وصناعات الفضاء.
والتقى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية والوفد المرافق له بالرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور
من جانبه اجتمع قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مع أعضاء الإدارة التنفيذية لمناقشة التعاون المشترك ومتابعة دور الشركة في دعم أسطول القوات المسلحة السعودية.
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