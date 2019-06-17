الساعدي: لن نصوت على اي امتيازات او رواتب تقاعدية للنواب المستبدلين

وقال الساعدي في تصريح نشر على صفحته بالفيسبوك وتابعته الخليج 365، ان "ثقة السيد الصدر الحاج صالح محمد العراقي كان ولا يزال ويبقى مؤثرا وفاعلا في تهذيب وتنشيط الاداء في التواصل الاجتماعي ولا شك ولا شبهة في ذلك".واضاف "نؤكد اننا لم نصوت على اي امتيازات او رواتب تقاعدية للنواب المستبدلين وأنهم لا يستحقون ذلك"، مشيرا الى انه "فقا للقانون وما تم التصويت عليهم هو انهم نواب سابقون يستحقون صفة نائب سابق تكتب في هوياتهم فقط لا غير، وذلك لانهم عملوا في مجلس النواب كنواب وان المحكمة الاتحادية ( لم تلغِ ) عضويتهم حتى لا يكونوا نوابا سابقين بل ( استبدلتهم ) بغيرهم والاستبدال غير الالغاء كما هو واضح".

وتابع "على كل حال ليس هناك اي حقوق تقاعدية وامتيازات مالية تترتب لمن تم استبداله".



ونفى مجلس النواب، في وقت سابق، التصويت على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لاعضاء البرلمان، معتبرا ان الموضوع يندرج في اطار "استهداف" السلطة التشريعية.