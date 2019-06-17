انتحار شخص داخل منزله في الموصل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً انتحر، اليوم، داخل منزله بأسلوب الشنق في قرية تل عدس ضمن مدينة الموصل بمحافظة نينوى".

وأضاف أن "القوات الأمنية وصلت لمكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً بالحادث".

