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انتحار شخص داخل منزله في الموصل

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً انتحر، اليوم، داخل منزله بأسلوب الشنق في قرية تل عدس ضمن مدينة الموصل بمحافظة نينوى".

وأضاف أن "القوات الأمنية وصلت لمكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً بالحادث".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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