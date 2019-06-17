مجزرة مروعة داخل أحد السجون... حرق وقتل وقطع رؤوس!

وقالت الوزارة إن أعمال العنف وقعت في سجن سان بيدرو، على بعد 400 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة أسونسيون.
وأوضحت الوزارة أن المواجهات وقعت بين سجناء ينتمون إلى عصابة "بريمر كوماندو دا كابيتال بريمر"، وهي عصابة لتهريب المخدرات من ساو باولو في البرازيل، وآخرين ينتمون إلى "كلان روتيلا" المؤلفة من مهربي مخدرات من البرازيل وباراغواي، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس
وأسفرت المواجهات بين العصابتين كذلك عن إصابة 10 سجناء آخرين بجروح، منهم 4 في حالة خطرة.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن أعمال العنف هذه متصلة بمقتل سجينين، الجمعة، في سجن تاكومبو في أسونسيون.
وأحداث العنف هذه هي الأخيرة في سلسلة مواجهات بين السجناء في سجون أميركا اللاتينية، بما في ذلك العنف الذي اندلع في أحد سجون البرازيل الشهر الماضي، وأدى إلى مقتل 40 سجينا.
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