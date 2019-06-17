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الكويت تدعو المجتمع الدولي لحماية خطوط الملاحة البحرية وردع أي تهديد للنظام التجاري العالمي

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جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

دعا مجلس الوزراء الكويتي، الأحد، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية، وردع كل من يسعى لتهديد النظام التجاري العالمي، وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر.

وأعرب المجلس عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان الخميس الماضي، مؤكدا على ما يمثله هذا العمل الإرهابي من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية وتهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة.

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ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر، والعمل على حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي من قبل المليشيات الحوثية الذي استهدف مطار أبها السعودي، والذي أسفر عن وقوع عدد من الجرحى المدنيين، مؤكدا” أن هذه الجريمة الإرهابية تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولي، وتستهدف المنشآت والمناطق الأهلة بالسكان والأمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها”.

وأكد على “تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في المملكة العربية ، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة على أراضي المملكة وتداعياتها الخطيرة.”

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