الان تتابع مسؤول أميركي: البيت الأبيض لن يدعو مسؤولين إسرائيليين لورشة البحرين الخاصة بخطة السلام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 8:43 م, 17 يونيو 2019 م التعليقات: 0 الخليج 365 - متابعات قال مسؤول أمريكي بارز، الاثنين، إن البيت الأبيض لن يدعو مسؤولين إسرائيليين لورشة البحرين الخاصة بخطة السلام.

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