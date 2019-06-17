الخارجية الأميركية: ليس لدينا تعليق على وفاة محمد مرسي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن "الإدارة الأميركية ليس لديها تعليق على وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي"، مشيرةً إلى "أننا علمنا من تقارير إعلامية عن خبر وفاة محمد مرسي، وليس لدينا تعليق".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
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