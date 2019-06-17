الاناضول: الجيش التركي يعزز وحداته قرب سوريا بقوات "كوماندوز"

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية تتشكل من قوات وحدات خاصة "كوماندوز" على الحدود مع سوريا"، مشيرةً إلى أن "مدرعات عسكرية نقلت قوات "الكوماندوز" من مختلف المناطق التركية إلى ولاية هطاي الحدودية، وسط تدابير أمنية مشددة".
وذكرت أن التعزيزات جاءت بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة عند الحدود مع سوريا.
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