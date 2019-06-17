الاناضول: الجيش التركي يعزز وحداته قرب سوريا بقوات "كوماندوز"

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​الجيش التركي​ أرسل تعزيزات عسكرية تتشكل من قوات وحدات خاصة "كوماندوز" على الحدود مع ​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "مدرعات عسكرية نقلت قوات "الكوماندوز" من مختلف المناطق التركية إلى ولاية هطاي الحدودية، وسط ​تدابير أمنية​ مشددة".

وذكرت أن التعزيزات جاءت بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة عند الحدود مع سوريا.