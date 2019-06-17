ساحر هندي مفقود بعد فشله من التحرر من سلاسل في نهر الغانج

دبي - بواسطة محمد فارس © ديبيانغشو ساركار نهر الغانج في كالكوتا في آخر أيام مهرجان بيتروباكش في 19 أيلول/سبتمبر 2017

أعلنت الشرطة الهندية فقدان ساحر الأحد في نهر الغانج بعدما أوثق وأنزل إلى نهر الغانج لكنه لم يصعد إلى سطح الماء.

وقد أنزل شانشال لاهيري المعروف باسمه الفني "حادوغار ماندرياك" (الساحر ماندرايك) في النهار بواسطة رافعة بحضور أفراد من عائلته ووسائل الإعلام والشرطة على ضفة النهر.

إلا أن الرجل البالغ 40 عاما لم يصعد إلى سطح الماء.

وكان لاهيري قال في وقت سابق إنه قام بعرض مشابه قبل 21 عاما في المكان نفسه.

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وأوضح لوكالة فرانس برس "كنت داخل صندوق زجاجي مقاوم للرصاص مع سلاسل وأقفال وقد انزلت من على جسر هوارا. وقد خرجت بعد 29 ثانية".

وأضاف "في حال تمكنت من التحرر هذه المرة سيكون ضربا من السحر وفي حال فشلت ستكون مأساة".

وكان لاهيري حاول في العام 2013 أن يفلت من قفص زجاجي إلا أن الجمهور اعتدى عليه بعدما تبين له أن القفص مجهز بباب.