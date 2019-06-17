شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان" تناقش رؤية مصر 2030 بشأن الزيادة السكانية.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة الأزمة السكانية وذلك فى حضور عدد من الخبراء المتخصصين فى هذا الشأن، والمجلس القومى للسكان، لمتابعة خطوات الدولة فى هذا الصدد.

ويتطرق الاجتماع للوقوف على ما تم تنفيذه من خطوات فى رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها بشأن القضية السكانية والعقبات التى من الممكن أن تقف حائلا دون تنفيذ هذه الخطة فى هذا الصدد، بالإضافة للاستماع لمجموعة من الخبراء حول الأفكار التى سيكون لها دور خلال الفترة المقبلة فى حل هذه الأزمة.

وسبق وأن عقدت اللجنة جلسة حوار مجتمعى بحضور كل أطياف المجتمع من أجل مناقشة ملف الزيادة السكانية والوقوف على محاور التعامل مع هذا الملف، وذلك من خلال مجموعة من الأفكار والمقترحات والتوصيات التى تم وضعها فى الاعتبار للتغلب على هذه المشكلة.

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