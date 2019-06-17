من بداية الحراك الى اليوم قائمة في اهم المسؤولين الجزائريين المسجونين في سجن الحراش

منذ انطلاق الحراك في الجزائر اتخذت المحكمة العليا قرارات بايداع عدد من كبار المسؤولين في الجزائر السجن المدني الحراش بالعاصمة ومن اهم المسؤولين الذين تم سجنهم نذكر :

الوزير الاول : احمد اويحي تم ايداعه السجن يوم 12 حوان الجاري

عبد الحميد ملزي الرئيس السابق لاقامة الدولة تم ايداعه يوم 6 ماي الماضي

الاخوة كونياف : رجال اعمال منذ 24 افريل 2019

لسعد ربراب : رجل اعمال 22 افريل 2019

علي حداد رجل اعمال 31 مارس 2019

محي الدين طحكوت رجل اعمال 10 جوان

رشيد طحكوت رجل اعمال 10 جوان 2019

بلال طحكوت رجل اعمال 10 جوان 2019

حسين بن حديد جنرال متقاعد 10 جوان 2019

سعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 5 ماي 2019

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الفريق توفيق رئيس جهاز المخابرات الجزائرية السابق 05 ماي

الجنرال شر طرطاق منسق الاجهزة الامنية برئاسة الجمهورية 05 ماي

السعيد باي : قائد الناحية الثانية 05 ماي

لويزة حنون رئيسة حزب العمال 05 ماي

عبد الملك سلال الوزير الاول السابق 13 جوان

عمارة بن يونس وزير سابق 13 جوان

عمار تو وزير سابق 16 جوان صدر في حقه تحجير عن السفر و رقابة قضائية

كريم جودي وزير سابق صدر في حقه تحجير عن السفر و رقابة قضائية

اللواء المتقاعد عبد الغني هامل مدير عام للامن الوطني 16 جوان صدر في حقه تحجير عن السفر و رقابة قضائية

عبد القادر زوح 17 جوان والي الجزائر السابق صدر في حقه تحجير عن السفر و رقابة قضائية